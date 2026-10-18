La terza giornata del campionato di Serie A2 di futsal sorride al Città di Acri, che conquista la prima vittoria stagionale e riscatta la sconfitta del turno precedente. I rossoneri superano 3-1 il Drago Acireale nel girone D, in una giornata impreziosita dalla presenza sugli spalti di Carmelo Musumeci, capitano della Nazionale italiana, attesa martedì a Rende dalla sfida contro la Georgia, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Una cornice speciale per il successo della squadra guidata da mister Alessandro Basile, che ritrova fiducia e punti. Per le altre calabresi, invece, il sabato porta in dote risultati meno felici. Nel girone C la Duelle Futsal Cetraro incassa la prima sconfitta stagionale, battuta in casa 6-2 dalla Casertana, nuova capolista solitaria. Nel girone D cadono anche Blingink Soverato e Reggio Futsal, entrambe ancora alla ricerca della prima svolta in campionato.

Il Città di Acri manda un segnale importante e rompe il digiuno di vittorie. Davanti al pubblico di casa e sotto gli occhi di Musumeci, i rossoneri si impongono per 3-1 sul Drago Acireale, mettendo in cassaforte tre punti preziosi. A firmare il successo sono Piedras, Ciccazzo e Gil Mastino, protagonisti di una prestazione che consente alla formazione di Alessandro Basile di reagire immediatamente dopo il passo falso della scorsa giornata, quando in vantaggio per 6-1 si sono fatti raggiungere e superare dal Mascalucia (7-9). L’Acri sale così a quota 3 in classifica, lasciandosi alle spalle proprio gli acesi, fermi a un punto. Una vittoria che vale più dei tre punti: per i rossoneri rappresenta l’occasione di ritrovare entusiasmo e ripartire con maggiore convinzione, in un girone che vede il Promomedia Regalbuto (prossimo avversario dell’Acri) già al comando a punteggio pieno.

Nel girone C arriva il primo stop stagionale per la Duelle Futsal Cetraro. Al Pala Giordanelli passa la Casertana Futsal Club, che si impone con un netto 6-2 e conquista il primato solitario. La formazione campana sale a 7 punti, mentre il Cetraro resta fermo a quota 6, raggiunto da Virtus Libera Isola d’Ischia e Itria Football Club. La squadra isolana ha superato 6-3 l’A.M.B. Frosinone, mentre l’Itria ha espugnato il campo del Diaz per 3-1. Per i tirrenici si tratta di una battuta d’arresto da archiviare rapidamente, con l’obiettivo di ritrovare continuità dopo un avvio positivo.

Non riescono a muovere la classifica neppure le altre due calabresi del girone D. La Blingink Soverato perde 3-2 sul campo del GEAR Piazza Armerina, al termine di una sfida equilibrata decisa a favore dei siciliani. I soveratesi restano a un punto e sono chiamati a invertire la tendenza nelle prossime giornate. Ancora più pesante il passivo per il Reggio Futsal, sconfitto 7-1 in trasferta dal Futsal Mazara. Gli amaranto rimangono a quota zero e occupano l’ultima posizione della graduatoria.