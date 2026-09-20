Esordio amaro nel campionato 2026-2027 di Serie A2 Élite di calcio a 5 per la Cadi Antincendi Futura, travolta 9-1 sul campo del Formia Futsal al termine di una gara dai due volti. La formazione reggina parte con il piede giusto e trova il vantaggio con Pizetta, bravo a trasformare un tiro libero. Nel primo tempo la Futura tiene bene il campo, nonostante la pressione dei padroni di casa, e riesce a contenere le iniziative del Formia. I locali, però, trovano il pareggio a poco più di un minuto dall'intervallo con Alciati, riaprendo completamente la partita.

Nella ripresa arriva il crollo della formazione guidata da mister Rocha. Il Formia parte forte e nel giro di pochi minuti ribalta il risultato, portandosi sul 3-1. Tato firma il quarto gol dei padroni di casa, poi ancora Alciati realizza la rete del 5-1. La Futura perde progressivamente campo e il Formia ne approfitta, dilagando nel finale. A completare la goleada sono Maltauro, autore anche del 7-1, Lancellotti e il giovane Zuena, che firma il definitivo 9-1. Per la Futura una prima giornata da archiviare rapidamente, con diversi elementi su cui lavorare. A pesare anche le assenze di Kadu e Humberto Honorio, mentre Simone Minnella era in panchina per onor di firma. La squadra calabrese avrà subito l'occasione per reagire. Martedì 22 settembre alle 19, al Palattinà, arriverà il Sulmona: per la Futura sarà già tempo di cercare il riscatto davanti al proprio pubblico.