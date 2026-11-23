Al tris vincente della Juniores si è aggiunto quello dell'Under 15, mentre Under 17 e Under 16 si sono imposte con due goleade
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Quattro vittorie su cinque gare per le giovanili amaranto. Al tris vincente della Juniores si è aggiunto quello dell'Under 15, mentre Under 17 e Under 16 si sono imposte con due goleade. Disco rosso per l'Under 14
JUNIORES
Campionato nazionale girone L, 10ª giornata: Reggina-Sambiase 3-2
Marcatori: Blandino (S), Saccà (R), Iaconetti (S), Verteramo (R), Gadaleta (R).
UNDER 17 ELITE
Girone unico Calabria, 9ª giornata: Reggina-DigiessePraiaTortora 8-3
Marcatori: Solendo (4), Mangiola (3), Lo Bianco.
UNDER 16 ELITE
Girone unico Calabria, 5ª giornata: Gioia Tauro-Reggina 0-8
Marcatori: Leone (2), Mallimo, Costagliola, Zito, De Benedetto, Mirisciotti, D'Alessio.
UNDER 15 REGIONALE
Giovanissimi Regionali girone D, 7ª giornata: Campese-Reggina 0-3
Marcatori: Giannotta, Cama, Di Giuseppe.
UNDER 14 ELITE
Girone unico Calabria, 9ª giornata: Segato-Reggina 1-0