Correre insieme tra le vie del centro cittadino per lanciare un forte messaggio di partecipazione aperta a tutti. È il senso della Stracittadina 2026 «Corriamo verso l’inclusione» in programma domenica 12 aprile a Siderno, organizzata dalla Prometeo Onlus, da un’idea di Caterina De Giorgio, madre di un ragazzo autistico, col patrocinio della Città di Siderno e in collaborazione col distretto 108 Ya dei Lions International di Roccella Ionica.

La manifestazione avrà inizio col raduno in piazza Portosalvo a partire dalle ore 9, con le iscrizioni dei partecipanti che, donando 10 euro in beneficenza alla Prometeo (che si propone l’obiettivo di implementare l’arredamento della sede sidernese dell’associazione attiva nel campo dei servizi per l’autismo) parteciperanno alla gara indossando la maglietta celebrativa dell’evento.

Alle 10:30 si darà il via alla corsa amatoriale, che si snoderà, al passo che ognuno preferisce, lungo le principali arterie del centro cittadino, per concludersi di nuovo in piazza Portosalvo.

Lo spirito dell’iniziativa e i dettagli organizzativi sono stati spiegati nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo questa mattina nella sala del Consiglio comunale. Sono intervenuti il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Salvatore Pellegrino, il Garante per i Diritti della Persona Disabile della Città di Siderno Emma Serafino e l’organizzatrice Caterina De Giorgio.

Tutti hanno sottolineato la valenza sociale dell’iniziativa e il messaggio di inclusione che la pratica sportiva amatoriale intende trasmettere, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle politiche tese a migliorare la vita delle persone con disturbi dello spettro autistico.