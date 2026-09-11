Il Csi Reggio Calabria riparte anche quest’anno da una proposta chiara e decisa: educare alla partecipazione e alla cittadinanza, sviluppando una rigenerazione sociale con lo sport! È stata ufficializzata proprio in questi giorni, visibile sul sito del Comitato www.csireggiocalabria.it, la programmazione ufficiale 2026/2027 promossa dal Csi Reggio Calabria e da numerosissimi partner tra associazioni, gruppi sportivi e Istituzioni.

Nove discipline sportive, percorsi formativi e campus, attività ludiche in strada, progetti educativi e di cittadinanza saranno ancora una volta i punti fermi della nuova ed entusiasmante stagione sportiva Csi. Si ripartirà, da un titolo nazionale, da uno scudetto simbolo di un’idea, di un concetto, di un percorso che da anni guida l’impegno ed il servizio dei tanti dirigenti e volontari protagonisti nel Csi.

Il secondo straordinario successo della pallacanestro reggina con la vittoria della Reghion, è stato caratterizzato da una dimensione e visione sportiva lungimirante ed entusiasmante, simbolo dell’impegno e del servizio del Csi a Reggio Calabria. La partecipazione alle Finali Nazionali nel calcio a 5 ( Rin Tin Team) e nella Ginnastica Ritmica ( ASD Restart) , le Finali Nazionali Giovanili Sport&Go con il basket ed il calcio presenti ( Basket Pellaro e Maestrelli Calcio a 5), rafforzano la visione che, da diversi anni, mette in campo praticamente tutti: società sportive, istituzioni, associazioni, tifosi, famiglie, volontari, impianti sportivi, spazi all’aperto, parchi, strade e luoghi per giocare.

Il Csi, a Reggio Calabria, non vende campionati o tessere, non "compra o rivende" la partecipazione ad eventi o iniziative di gruppi o ragazzi! A Reggio Calabria, il Comitato Provinciale, da anni, è punto di riferimento di quell’idea di Comunità dello Sport che coinvolge, educa, rigenera, integra ed entusiasma tutti, nessuno escluso! Quindi, ancora di più, la programmazione del nuovo anno partirà da tre pilastri fondanti: un’attività sportiva partecipata, di qualità ed inclusiva con le Fasi Provinciali, Regionali e i Campionati Nazionali, la formazione come occasione per riaffermare una proposta sportiva ed educativa qualificata e qualificante e una presenza costante sui territori e nei quartieri della Città Metropolitana di Reggio come segno coerente e concreto di una visione dello sport inteso come strumento educativo, di cittadinanza e partecipazione.

Il cuore della proposta sportiva del Csi, anche quest’anno, sarà diversificata a seconda dell’età degli atleti (bambini, ragazzi, giovani e adulti) che saranno coinvolti. In particolare, per la categoria under 8, under 11 e under 12 il Csi propone il progetto “Sport&Go! di Calcio a 5, Calcio a 7, Mini Volley e Basket e che prevede anche un percorso polisportivo ed itinerari formativi dedicati a tecnici, istruttori e famiglie. Per giovani e adulti, tutto pronto per la fase Provinciale dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 (gironi Premier e Champions), Pallacanestro (Open e Over) la Pallavolo femminile, maschile e mista con la possibilità, esclusiva , di utilizzare gli impianti sportivi Csi. Il Padel, la Dama, Tennis Tavolo, la Ginnastica Ritmica, la Ginnastica Dolce ed il Ciclismo le altre proposte che coinvolgeranno il territorio, le associazioni sportive e tantissimi atleti. Novità di questa stagione sarà il Gran Prix di Corsa "Il Parco dei Due Mari".

Da Marzo ad Agosto, infatti, i Comuni della Città Metropolitana, saranno protagonisti di tappe su strada e in montagna, un percorso podistico che unira' il nostro territorio! Conclusione il 18 Agosto 2027 con la Marcialonga Verde Aspromonte di Gambarie. I Palazzetti di Gallina e Pellaro, già aperti da lunedì 31 Agosto, i luoghi che dalle 15 alle 23 accoglieranno, ogni giorno, grandi e piccoli, oltre 16 società sportive della Città e più di cinquecento atleti ogni settimana. Un’idea di impiantistica sportiva nuova e che mette in campo, concretamente e non a parole, la dimensione sociale e inclusiva della gestione e manutenzione delle palestre sportive. "Edu Sport Csi Academy" e "Play. Scendi a Giocare con Noi!" i due grandi laboratori educativi che coinvolgeranno educatori, istruttori, animatori, studenti, dirigenti sportivi, famiglie, arbitri e i ragazzi dei quartieri e delle società sportive del territorio Metropolitano di Reggio Calabria. Il gruppo arbitrale, le Commissioni Tecniche e i giudici sportivi, fondamentali per l’attività messa in campo ogni anno, avranno come protagonisti formatori e operatori qualificati e coerenti testimoni di un mandato Associativo di grande responsabilità e storia. Ad aprire ufficialmente la stagione, arriva la benedizione e la riflessione dell’Assistente Ecclesiastico Provinciale don Mimmo Cartella:

«Che sport vogliamo essere capaci di costruire insieme? La risposta, per me, parte da una convinzione profonda: lo sport è un servizio alla persona. Ecco allora la nostra responsabilità educativa: metterci in gioco per valorizzare l’originalità, l’unicità e la sacralità di ogni persona. Nessuno può essere ridotto a un risultato, a una prestazione, a una classifica. Prima dell’atleta viene la persona, con la sua storia, i suoi sogni, le sue fragilità e la sua irripetibile dignità. "Uno sport per tutti, nessuno escluso” non può rimanere soltanto uno slogan. Deve diventare uno stile, una scelta concreta, una testimonianza.Vi auguro un anno di impegno nel dono, di passione e di responsabilità. Un anno nel quale ciascuno possa mettere a disposizione i propri talenti, il proprio tempo e la propria umanità. Buon anno di sport, di fraternità e di speranza!».