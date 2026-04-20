Battuta una onorevole Gallinese. Termina 7 a 2 la sfida del Palattinà. Adesso si attende l'esito dello spareggio della regione Sicilia per capire chi sarà l'avversario del turno successivo
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«La Cadi Antincendi Futura in versione Under 19 – si legge nella nota stampa della società – non delude le aspettative e correda il proprio cammino con un nuovo trionfo stagionale.
Battuta una onorevole Gallinese. Termina 7 a 2 la sfida del Palattinà. I giallo-blu di Mister Peppe Scopelliti non sbagliano. Subito avanti 2-0. Pareggio degli incontri. Il primo tempo terminerà da 4 a 2.
Nella ripresa non ci sarà storia grazie all'enorme voglia di vincere dei giovani giallo-blu.
Un cammino straordinario, fatto di grinta, sacrifici, allenamenti e voglia di fare bene con larga parte del gruppo che ha dato un contributo importantissimo alla prima squadra, la Serie A2 Elite, quest'ultima qualificata per i Playoff per la massima serie . In gol, la doppietta di Vitinho, prodotto della Scuola Calcio Futura in Brasile, Alessandro Squillaci, anche lui a segno con due gol, Torrini e Turiano(anche lui doppietta).
Adesso si attende l'esito dello spareggio della regione Sicilia per capire chi sarà l'avversario del turno successivo, inseguendo un sogno mai domo.
Cadi Antincendi Futura-Gallinese 7-2
(Vitinho,A.Squillaci,Turiano,A.Squillaci,Vitinho,Torrini,Turiano)».