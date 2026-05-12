Il percorso proseguirà tra le mura amiche del Palattinà, domenica 17 maggio, alle ore 16, è in programma la sfida contro i campani della Mpf Futsal

«Buona la prima. Iniziano alla grande nella fase interregionale i calcettisti giallo-blu. La Cadi Antincendi Futura in versione Under 17 – si legge nella nota stampa – parte con il piede giusto. Grandissima vittoria a San Giovanni La Punta. Sfatato il tabù giovanile. Battuta la Meta Catania. In terra siciliana termina 2 a 3. Grandissima prova, tutta orgoglio e tecnica dei calcettisti di mister Peppe Scopelliti. Lo sblocca Turiano. La Meta pareggia i conti fino al nuovo gol di Turiano. 1-2 al termine del primo tempo. Nel secondo risulterà decisivo il bel gol di Aiello. Non incide il gol finale dei rossi blu.

Il percorso proseguirà poi tra le mura amiche del Palattinà: domenica 17 maggio, alle ore 16, è in programma la sfida contro i campani della Mpf Futsal. Il girone si concluderà la domenica successiva con la trasferta in Basilicata, in casa del Pisticci. L’inizio è gagliardo. La strada, è quella giusta».