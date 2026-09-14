Si apre la settimana più importante: domenica 19 settembre la Cadi Antincendi Futura fa il suo esordio in campionato sul campo del Formia. In pianta stabile con la prima squadra dopo le convocazioni in azzurro e il bronzo italiano con l'Under 17, Domenico Turiano si racconta.



Un'estate senza sosta, la voglia di ricominciare e un obiettivo chiaro: crescere, senza mai perdere l'umiltà. Domenico Turiano è pronto a vivere la sua nuova annata agonistica da protagonista in pianta stabile con la prima squadra della Cadi Antincendi Futura di Mister Rocha, a pochi giorni dal debutto stagionale fissato per domenica 19 settembre in casa del Formia.



Domenico, come hai vissuto questa estate? «Un'estate sicuramente importante, perché non ci siamo mai fermati. Volevamo tornare e la voglia era tanta.Per me è una grande emozione e so che possiamo fare bene insieme».



Qual è la tua prima impressione sul nuovo allenatore? «Non ha bisogno di presentazioni: non devo essere io a dire chi è, il suo nome parla da solo. Secondo me potrà dare una grossa mano a questo gruppo».



Sei sempre stato un ragazzo concreto, piedi per terra e tanto lavoro. Qual è il tuo sogno personale per questa stagione? «Sicuramente so che devo stare sempre con i piedi per terra e che il percorso è ancora lungo. Quest'anno voglio cercare di trovare più minutaggio e so che con il lavoro ce la posso fare tranquillamente».



Nelle giovanili siete volati altissimi, fino al terzo posto in Italia con l'Under 17: un percorso parallelo, sempre integrato, ma molto interessante. «Sì, le giovanili: l'anno scorso abbiamo fatto grandi cose. In Under 17 abbiamo conquistato la finale, siamo andati vicini al titolo. Quest'anno sono sicuro che ci rifaremo, sono sicuro che possiamo puntare al titolo, perché il gruppo è forte, è unito e quindi siamo pronti a tutto».



Poi sono arrivate tante soddisfazioni personali: i progetti Futsal Più, le convocazioni in azzurro, tu e altri tuoi compagni. Vuol dire che la Futura ha messo un punto fermo sulla cartina del futsal nazionale ormai da tempo. «Assolutamente. La nazionale per me è stato un grande traguardo e ormai, magari, sembra anche scontato quando la fai più volte, però è sempre frutto di tanto lavoro e impegno che ci metto ogni giorno».



La Cadi Antincendi Futura scalda i motori: domenica 19 settembre, sul campo del Formia, comincia ufficialmente la nuova stagione. E con un Turiano in più in pianta stabile tra i "grandi", l'entusiasmo non manca.