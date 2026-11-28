Una settimana delicata per la Reggina, chiamata a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l’Athletic Palermo e a ritrovare certezze in vista della sfida di domenica contro il Siracusa. Alla vigilia del confronto con gli aretusei, mister Marco Marchionni ha fatto il punto sul momento della squadra, soffermandosi soprattutto sull’atteggiamento, sulla necessità di ritrovare solidità e sull’importanza di reagire immediatamente sul campo.

Il tecnico amaranto non cerca alibi e individua proprio nella mentalità uno degli aspetti da correggere, sottolineando come il valore dei singoli non possa bastare senza la giusta predisposizione durante la partita.

«Vedremo se il problema lo abbiamo risolto, magari aspettando quello che accadrà nella prossima trasferta. La Reggina fornisce quel tipo di prestazione soprattutto fuori casa, è l’atteggiamento sbagliato che ti porta a fare brutte figure. Sono aspetti che vanno curati, i nomi non contano nulla se non hai l’atteggiamento giusto».

Un tema sul quale è intervenuta anche la società, attraverso il direttore sportivo Romairone, che ha avuto un confronto con allenatore e squadra. Marchionni si augura che il messaggio sia stato recepito e che possa tradursi in una risposta concreta.

«La società attraverso il Ds Romairone ha parlato con me e la squadra e anche lui ha posto l’accento sull’atteggiamento, credo che la squadra ne abbia fatto tesoro. Io ci metto sempre la faccia, mi sono confrontato con i calciatori, sono ben oltre più importanti di questa categoria, sanno che la piazza si aspetta tanto. Giocare in una squadra come la Reggina, con la sua storia, è più difficile rispetto che a vincere in altri posti. Devono sapere che quanto fatto in passato è superato, vincere qui è più complicato ma sono in grado di farlo e lo hanno anche dimostrato».

Siracusa, un'occasione per ripartire

La partita contro il Siracusa rappresenta un'opportunità importante per cancellare la delusione maturata in Sicilia e riprendere il cammino. Marchionni riconosce le qualità degli avversari, squadra costruita con elementi di valore e già capace di offrire risposte positive contro le formazioni più importanti del campionato.

«Con il Siracusa c’è la possibilità di riscattarsi, è una grande squadra e loro hanno già dato risposte contro le formazioni più importanti. Gli aretusei hanno calciatori di categoria, di livello, forse fuori casa hanno avuto delle difficoltà. Sarà una bella gara tra due squadre composte da giocatori forti. Vincerà chi ha maggiore determinazione e voglia».

Infortuni e alternative: «Tutti mi devono dimostrare di meritare di scendere in campo»

Sul piano tattico, Marchionni conferma di avere a disposizione alternative per lavorare anche su moduli differenti, ma la situazione degli infortunati continua a condizionare le scelte. Il tecnico evidenzia come, dall’inizio della stagione, non abbia mai avuto tutti gli attaccanti a disposizione e come le difficoltà di reparto possano incidere sugli equilibri complessivi.

«Le alternative per lavorare anche su altri moduli ci sono in organico, ma non ho a disposizione tutti per una serie di infortuni. Questo mi dispiace, a volte per azzardare devi avere gli uomini giusti. Non ho mai avuto per esempio tutti gli attaccanti a disposizione. Quando un reparto non va, è perché si inizia a essere più lunghi, meno attenti, poi si sta prendendo un gol a partita e questo non accadeva a inizio stagione perché c’era maggiore solidità. Questo aspetto sta funzionando meno. Certo, i cambi sono importanti, ma tutti mi devono dimostrare di meritare di scendere in campo».

Il quadro degli indisponibili continua a condizionare le scelte di Marchionni, soprattutto nel reparto offensivo. Il tecnico ha aggiornato la situazione di Reis, Jallow e Lancini, facendo anche un riferimento alle possibili valutazioni sul mercato, senza però manifestare particolari preoccupazioni per la qualità della rosa a disposizione.

«Per Reis e Jallow ci vorrà ancora qualche settimana, non so esattamente quanto. Lancini ha fatto gli esami e attendiamo dallo staff medico il responso. Il mercato in Serie D è sempre aperto, per i professionisti si deve aspettare, ma abbiamo i calciatori che ti fanno vincere le partite. Un ragionamento si può fare magari pensando ai ripetuti infortuni, ma se riusciamo ad averli costantemente questi attaccanti possono fare la differenza».



Marchionni si assume le responsabilità: «Nel calcio bisogna fare i fatti»

La pressione non manca, ma Marchionni ribadisce di essere abituato a gestirla e di voler continuare a lavorare con serenità, chiedendo al gruppo di fare altrettanto. Il rapporto con i calciatori, assicura, resta saldo, così come la fiducia nella possibilità di superare le difficoltà.

«La pressione la sento da quando gioco a calcio e sono consapevole che per un allenatore sono maggiori. Io mi prendo tutte le responsabilità, i calciatori mi devono aiutare a risolvere le problematiche stando però sereni. Non ho dubbi che i miei ragazzi mi ascoltino, altrimenti non sarei qui. Sono un tecnico che se avverte di non essere ascoltato andrebbe via».

«Per chiudere dico solo una cosa, scendere in campo e fare punti e questa è l’occasione migliore per circoscrivere la sconfitta di Palermo ad un episodio. Nel calcio bisogna fare i fatti. In estate è facile dire si stravince, poi bisogna dimostrarlo e per farlo si deve tornare a quel percorso di inizio stagione. Niente drammi ma valutazioni».