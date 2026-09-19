Così come comunicato dalla società ospitante, l'ingresso allo stadio dei tifosi amaranto che si recheranno a Lamezia Terme per assistere alla gara tra Vigor Lamezia e Reggina, è stato disposto attraverso via Piro. La disposizione riguarda i tifosi che hanno acquistato i tagliandi d'ingresso sia per il settore ospiti che per gli altri settori del Guido D'Ippolito.

Si rende inoltre noto che l'area di parcheggio riservata alla tifoseria ospite, raggiungibile attraverso via Marconi, è sita nella zona adiacente la Curva Sud.