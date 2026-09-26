Un test match di alto profilo quello andato in scena al Palacalafiore, dove la Domotek Volley Reggio Calabria ha ospitato la Sviluppo Sud Palmi in un'amichevole di spessore vista la caratura del team palmese. Quattro set di intensità e grande pallavolo, terminati con un equilibratissimo 2-2 (23-25, 25-20, 25-23, 23-25), che ha permesso a entrambi gli staff tecnici di trarre indicazioni preziose in vista dell'inizio della stagione agonistica in Serie A2 Credem.



Di fronte a una cornice di pubblico calorosa, le due formazioni hanno dato vita a una battaglia sportiva leale e combattuta. L'obiettivo principale della serata era rodare uomini e meccanismi, e le risposte sono arrivate positive. Molto bene gli inserimenti dei nuovi innesti in casa amaranto: da Favretto al palleggio (aspettando il rientro di Davide Saitta) a un Iervolino già in palla, da Boiko a Bragatto e Presta che iniziano a carburare al centro aspettando Buzzi in fase di recupero. Ottima la prestazione di Lazzaretto protagonista con 17 punti a referto e spiderman De Santis. Settimana prossima si unirà al rooster anche Klemen Sen, attualmente impegnato agli Europei. Nonostante le defezioni, la squadra ha mostrato solidità, mentalità e cattiveria agonistica.Sul fronte offensivo, doppia cifra pure per Boiko e Presta. Per gli ospiti, risposta di pari livello con Parolari e Motzo che chiudono entrambi a quota 14.



Ora la Domotek Volley si prepara alla fase successiva della preseason. I reggini torneranno tra le mura amiche del Palacalafiore già il 30 settembre, ospitando nuovamente Tonno Callipo Vibo Valentia. Poi, il 3 ottobre, trasferta a Palmi per il ritorno contro la formazione locale. Il 5 ottobre nuovo incrocio con Modica, questa volta in casa, mentre il 7 ottobre è prevista la chiusura in campo neutro contro Energy Time Spike Campobasso. Un calendario serrato che servirà a mettere benzina nelle gambe in vista del campionato e l'esordio del 18 ottobre a Pineto.