

È arrivato il momento di tornare a fare sul serio. Dopo una stagione ricca di emozioni, culminata con la conquista dell'EuroCup 2 davanti al proprio pubblico, la Vumbaca Reggio BiC è pronta a rimettersi in gioco nel campionato di Serie A di basket in carrozzina. Il debutto è fissato per sabato alle ore 15:30, quando al PalaCalafiore arriverà la Dinamo Sassari, avversaria di assoluto valore e primo banco di prova per misurare le ambizioni della formazione amaranto.



Una partenza tutt'altro che semplice per la squadra di coach Antonio Cugliandro, chiamata fin da subito a confrontarsi con una delle realtà più competitive del panorama nazionale. E il calendario non concede pause: dopo Sassari, infatti, per la Vumbaca Reggio BiC ci sarà un'altra sfida particolarmente impegnativa contro Cantù. Due appuntamenti che metteranno alla prova una squadra rinnovata, ancora alla ricerca della migliore condizione, ma determinata a giocarsela contro chiunque.



Messina: «Iniziamo col botto, sarà complicato»



A presentare la sfida è Ivan Messina, che si prepara ad affrontare una nuova stagione in maglia amaranto con la consapevolezza delle difficoltà che attendono la squadra, ma anche con la fiducia di chi conosce il valore del gruppo e l'importanza di partire con il piede giusto.



«Siamo arrivati di nuovo all'inizio del campionato. Iniziamo col botto perché affrontiamo subito Sassari e poi andremo immediatamente a Cantù. Saranno due partite molto complicate, ma già la prima rappresenta un impegno importante, perché loro sono una squadra molto forte».



La Dinamo Sassari, infatti, arriva all'appuntamento con indicazioni positive dal torneo di Oristano, un'occasione che ha permesso ai sardi di mettere minuti nelle gambe e provare sul campo alcune soluzioni in vista dell'avvio ufficiale della stagione.

Un vantaggio che Messina non sottovaluta, soprattutto considerando il percorso di preparazione della formazione reggina.



«Loro hanno già avuto modo di provare alcune cose, mentre noi siamo ancora un po' acerbi dal punto di vista del ritmo partita. Sarà molto complicato, però abbiamo la fortuna di giocare in casa e questo per noi sarà un fattore importante».



La condizione fisica e il ritmo agonistico saranno dunque due elementi da tenere sotto osservazione. La Vumbaca Reggio BiC è consapevole di avere ancora margini di crescita, ma vuole sfruttare ogni occasione per accelerare il proprio percorso di maturazione.



Le prime giornate possono regalare sorprese



L'avvio del campionato rappresenta sempre un momento particolare. Le squadre devono trovare i giusti equilibri, assimilare i meccanismi di gioco e raggiungere una condizione ottimale. Ed è proprio in questa fase che possono emergere opportunità inattese.

Messina guarda alla gara contro Sassari anche da questa prospettiva: «È un po' anche il bello delle prime partite, perché praticamente tutte le squadre non sono ancora del tutto allineate. Nelle primissime giornate ci sono sempre delle sorprese: nessuno è ancora completamente a regime e tutti devono inquadrarsi, compresi noi. Speriamo quindi di riuscire a sfruttare anche questo fattore dell'inizio».



Un ragionamento che racconta bene lo spirito con cui gli amaranto si avvicinano al debutto: rispetto per l'avversario, consapevolezza delle difficoltà e la volontà di giocarsi le proprie carte senza timori reverenziali.



La Vumbaca Reggio BiC vuole infatti confermare quella mentalità competitiva che ha accompagnato il percorso della squadra nelle ultime stagioni. Il gruppo sa che il campionato richiederà continuità, lavoro quotidiano e capacità di affrontare ogni partita con la giusta intensità. Ma sa anche che il PalaCalafiore può rappresentare una risorsa preziosa.



Il PalaCalafiore chiama, Reggio risponde



Il debutto casalingo non sarà soltanto una sfida sportiva. Sarà anche l'occasione per ritrovare il pubblico amaranto, condividere nuovamente le emozioni del parquet e dare continuità al legame costruito negli ultimi anni tra la squadra e la città.



La conquista dell'EuroCup 2 ha rappresentato una pagina indimenticabile per la Reggio BiC, un risultato che ha portato il nome di Reggio Calabria sul tetto d'Europa e che può diventare un punto di partenza per avvicinare nuovi appassionati al basket in carrozzina.

Messina spera che l'entusiasmo maturato attorno alla squadra possa tradursi in una presenza sempre più numerosa sugli spalti.



«Il PalaCalafiore è veramente tanto grande, quindi mi rendo conto che riempirlo sia difficile e lo capisco. Però, dopo due belle stagioni e la vittoria dell'EuroCup in casa, mi auguro che il numero degli appassionati possa aumentare. Spero di vederli numerosi, soprattutto partita dopo partita».



Un messaggio semplice, ma significativo. Perché il sostegno del pubblico può diventare un valore aggiunto in una stagione lunga e impegnativa, soprattutto quando si affrontano avversarie attrezzate e ogni dettaglio può fare la differenza.



Una nuova stagione da vivere insieme



La Vumbaca Reggio BiC si affaccia dunque alla Serie A con la voglia di continuare a crescere, senza dimenticare quanto costruito negli ultimi anni. La nuova denominazione, legata al title sponsor Vumbaca Mobility Solution, accompagna una squadra che vuole mantenere salde le proprie radici e guardare al futuro con ambizione.



Di fronte ci sarà una Dinamo Sassari pronta a mettere subito alla prova gli amaranto. Serviranno attenzione, intensità e capacità di gestire i momenti difficili, ma anche la spinta di un gruppo che vuole trasformare il lavoro della preparazione in una prestazione concreta.



Sabato alle 15:30, al PalaCalafiore, si ricomincia. La strada è lunga e il primo ostacolo è già di quelli impegnativi. Ma per la Vumbaca Reggio BiC il campionato comincia davanti alla propria gente, con la voglia di sorprendere e la consapevolezza che ogni nuova stagione offre una possibilità: quella di scrivere un'altra pagina importante della storia amaranto.