Saranno disponibili da domani i biglietti per il nuovo collegamento Intercity diretto tra la Locride e Roma. Un servizio atteso da tempo dal territorio jonico, che debutterà sui binari lunedì 6 luglio con la prima corsa programmata.

Il nuovo treno, che non prevederà cambi intermedi lungo il tragitto, permetterà di raggiungere la Capitale in circa otto ore di viaggio dalle stazioni della riviera jonica.

Le fermate ufficiali inserite nella tabella di marcia sono state definite per coprire capillarmente l'area: il convoglio effettuerà infatti sosta a Brancaleone, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Roccella Jonica e Monasterace-Stilo, garantendo un collegamento diretto a un bacino d'utenza storicamente penalizzato sul fronte dei trasporti.

I dettagli sugli orari sono già consultabili sui canali di Trenitalia. Per chi viaggia verso nord, lo start da Reggio Calabria è fissato alle ore 7:25, con l'arrivo a Roma Termini previsto per le 17:34. Per il percorso inverso, invece, la partenza dalla stazione Termini è programmata alle 9:26 del mattino, con i passeggeri che raggiungeranno le varie stazioni della Locride intorno alle 17:30. Una boccata d'ossigeno per pendolari, fuorisede e turisti, proprio in concomitanza con l'avvio della stagione estiva.