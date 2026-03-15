In queste ore diversi sindaci stanno predisponendo le ordinanze di chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. Di seguito l’elenco completo
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In virtù dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani, lunedì 16 marzo, per possibili precipitazioni intense, diversi sindaci in queste ore stanno predisponendo l’ordinanza di chiusura per le scuole che insistono nei territori di competenza. Di seguito l’elenco completo e in continuo aggiornamento:
- REGGIO CALABRIA (leggi l'ordinanza)
- Africo
- Anoia
- Bagnara Calabra
- Bivongi
- Bova Marina
- Camini
- Cinquefrondi
- Cittanova
- Condofuri
- Gioia Tauro
- Melicucco
- Melito Porto Salvo
- Monasterace
- Montebello Jonico
- Molochio
- Motta San Giovanni
- Oppido Mamertina
- Palizzi
- Palmi
- Roghudi
- Rosarno
- Samo
- San Ferdinando
- San Lorenzo
- Seminara
- Stilo
- Taurianova
- Varapodio
- Villa San Giovanni