A seguito del bollettino di allerta meteo diramato dal sistema regionale di Protezione Civile, che segnala un livello di allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco f.f, Mimmo Battaglia, ha disposto la chiusura per la giornata di lunedì 16 marzo 2026 di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. La sospensione riguarda anche i servizi educativi per la prima infanzia, compresi i nidi d’infanzia.

La decisione è stata adottata in via precauzionale per tutelare la sicurezza della popolazione, in particolare degli studenti e del personale scolastico, alla luce delle condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore.

Contestualmente è stata disposta anche l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile. La struttura sarà operativa presso il Centro Civico di Ravagnese e resterà attiva fino alla cessazione delle condizioni di emergenza e comunque fino al termine dei bollettini di allerta di livello arancione o rosso che potrebbero essere diramati nelle prossime ore.

L’attivazione del C.O.C. consentirà il coordinamento delle attività di monitoraggio del territorio, degli interventi di prevenzione e delle eventuali operazioni di assistenza alla popolazione. A collaborare saranno le strutture comunali competenti, le componenti del sistema di protezione civile e le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense dei fenomeni meteorologici previsti e di seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore in base all’evoluzione delle condizioni meteo e alle eventuali ulteriori misure che si renderanno necessarie per garantire la tutela della pubblica incolumità.