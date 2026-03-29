Freddo, neve e venti fino a 130 km/h segnano un ritorno all’inverno, ma tra il 31 marzo e il 1° aprile è atteso un nuovo ciclone con rischio nubifragi e altre nevicate

L'ennesimo ciclone ha abbandonato il Mediterraneo. Deborah ha fatto piombare la Calabria nuovamente in inverno: in questa settimana infatti aria molto fredda dall'artico ha raggiunto la Regione apportando un netto calo delle temperature con nevicate che hanno interessato tutti i monti calabresi e i rilievi a partire dai 700m di quota, cosa che nella stagione invernale non si è praticamente mai vista.

Ad accompagnare ciò è stato il maltempo sparso con piogge e temporali che hanno interessato l'intera Regione accompagnate anche da locali grandinate che hanno imbiancato strade, tetti e prati. Il tutto condito da forti raffiche di vento di burrasca che hanno sferzato soprattutto le aree Tirreniche e Joniche con raffiche che hanno raggiunto addirittura i 130 km/h.

Nuovo ciclone mediterraneo in arrivo

Durante questa domenica delle Palme assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione ma attenzione tra il 31 Marzo e il 1° Aprile: un nuovo ed ennesimo ciclone raggiungerà infatti la nostra Regione con possibili nubifragi sulle aree ormai allo sfinimento.

Secondo gli ultimi aggiornamenti il ciclone mediterraneo sarà molto profondo e intorno ai 990hpa e richiamerà aria molto instabile dai quadranti meridionali accompagnata però da aria fredda da Nord-est capace di causare nuove nevicate sui monti calabresi.

Ovviamente questa è ancora una tendenza in quanto l'esatta collocazione del ciclone sarà nota nei prossimi aggiornamenti e ciò ne conseguirà dunque le aree che saranno colpite dai nubifragi.

Restate dunque aggiornati come sempre.