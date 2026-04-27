Come da previsione il ponte della festività del 25 Aprile è stato caratterizzato da bel tempo su tutta la Calabria e da clima relativamente mite. L'anticiclone infatti sta interessando la Penisola e la nostra Regione apportando giornate prettamente primaverili: nei prossimi giorni e almeno fino a giovedì la situazione resterà immutata con tempo che rimarrà ancora stabile ovunque ad eccezione di qualche nube nelle ore pomeridiane sui monti dove non sono da escludere isolati precipitazioni. Le temperature inoltre sono previste in generale aumento con il termometro che supererà i 20-22°C su tutte le coste e pianure della Regione e con picchi che potranno raggiungere i 26-28°C nelle aree interne del Cosentino, Lametino e tra Vibonese e Reggino.

Nuovo cambiamento in vista

Ecco però che un nuovo cambiamento è alle porte. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici aria decisamente più fredda da Nord-est raggiungerà la Calabria proprio durante il ponte della festività del 1° Maggio con un conseguente calo delle temperature su tutta la Regione e con valori che scenderanno al di sotto delle medie stagionali di circa 5°C. Questa tendenza negli ultimi giorni sta subendo sempre più conferme ma ovviamente dovremo attendere i prossimi aggiornamenti per avere una previsione più chiara. Non vi resta dunque che continuare a seguirci.