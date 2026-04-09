Continua il bel tempo sulla Calabria. L'anticiclone subtropicale resiste ancora sul Mediterraneo apportando giornate prettamente stabili su tutta la Regione e clima tipicamente primaverile.

Nel weekend però è previsto un ulteriore aumento delle temperature a causa dell'arrivo di aria più calda dai quadranti meridionali: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori diffusamente oltre i 23-24°C su coste e pianure sia Joniche che Tirreniche ma con picchi che potranno raggiungere i 28°C nelle aree più interne specie Cosentine, Crotonesi e tra Vibonese e Reggino. Il tempo continuerà a mantenersi stabile ma da domenica è atteso un repentino cambio di circolazione.

Tra domenica e lunedì si aprirà nuovamente la porta atlantica: un minimo di bassa pressione scivolerà dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo causando l'arrivo di nuove piogge anche in Calabria soprattutto ad inizio settimana, con le temperature che subiranno un generale calo ovunque. Per i dettagli vi invitiamo comunque a seguirci.