Ancora sole e temperature elevate per le prossime 24 ore in tutta la regione con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Da giovedì precipitazioni e freddo

L'anticiclone che in questi giorni sta interessando la Calabria continuerà fino alla giornata di domani quando avremo ancora tempo prettamente stabile ovunque con qualche locale addensamento nelle ore pomeridiane sui monti dove non sono da escludere locali e rapidi piovaschi. Le temperature sono previste in aumento tra oggi e domani con valori che lungo tutta la costa calabrese, sia Tirrenica che Jonica, si manterranno oltre i 22°C ma con picchi che potranno raggiungere o localmente superare i 28°C nelle aree più interne del Cosentino, Reggino e Vibonese.

A partire dal giovedì però si avrà un nuovo drastico cambiamento. Una nuova perturbazione da Nord est raggiungerà la Calabria apportando piogge sparse: secondo gli ultimi aggiornamenti le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree interne ma con sconfinamenti che potranno raggiungere anche le coste sia Tirreniche che Joniche. In questo frangente è previsto un generale calo delle temperature su tutta la Regione che si avvertirà soprattutto dal 1° Maggio con valori che torneranno al di sotto delle medie stagionali di circa 5-6°C.