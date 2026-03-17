Danni e disagi per l’ennesimo ciclone che sta mettendo a dura prova un territorio già fragile. L’allerta diventa gialla ma l’ondata di maltempo non cesserà

L'ennesimo ciclone sta sferzando l'intera Regione. Dalla serata di domenica violenti temporali accompagnate da forti raffiche di vento stanno interessando le aree Joniche della Calabria e le relative aree interne con conseguenti allagamenti e frane.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà a sferzare la Regione: lo spostamento del ciclone Jolina verso est causerà la discesa di aria fredda da Nord apportando anche un generale calo delle temperature.

Già dalla serata odierna è prevista il ritorno della neve sui monti: secondo gli ultimi aggiornamenti la neve inizierà a cadere a partire dai 1300 m sulle aree di Sila e Pollino, ma nella giornata di domani la quota neve crollerà fino ai 900 m con possibili imbiancate anche nei villaggi principali di Sila, Pollino e in Aspromonte.

Le quote più basse invece continueranno ad essere interessate dalle piogge anche se, rispetto a questi ultimi 2 giorni, saranno meno intense e soprattutto più intermittenti.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha declassato l'allerta meteo da livello arancione a giallo sull'intera Calabria.