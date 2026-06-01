La giornata di oggi, 1 giugno, segna l’inizio ufficiale della stagione estiva in campo meteorologico. In genere si pensa che l’estate inizi il 20 o 21 giugno ma nella meteorologia il 1° giugno segna l’inizio del trimestre estivo: questa è una convenzione usata dagli esperti per facilitare la raccolta dei dati per lo studio climatico. Non si usa solo per l’estate: se l’estate meteorologica inizia il 1° giugno e finisce il 31 agosto, per le altre stagioni vale il trimestre stagionale. L’autunno inizia il 1° settembre e finisce il 30 novembre, l’inverno inizia il 1° dicembre e finisce il 28 o 29 febbraio, mentre la primavera inizia il 1° di marzo e finisce il 31 di maggio.

In astronomia invece la situazione cambia in quanto il solstizio d’estate cade il 20 o 21 giugno, momento in cui il sole raggiunge la sua massima declinazione.

Per quanto riguardano le condizioni meteorologiche in questi giorni l’anticiclone tenderà ad essere disturbato da correnti fresche da Nord che causeranno piogge e temporali sul Nord Italia , mentre sulla nostra Regione continuerà il bel tempo e con temperature sopra le medie stagionali, anche se non sono da escludere locali disturbi instabili nella metà della settimana.