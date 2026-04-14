Il sindaco Domenico Penna: Dopo la realizzazione di un cappotto esterno e di sofisticati impianti interni tecnologici sia termici che elettrici che fotovoltaici ad altissimo rendimento, la struttura tornerà fruibile e aperta a iniziative sociali, culturali e associative»

«Da alcune settimane sono in corso i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico che interessano l’ex edificio scolastico di via Castello a Roccaforte del Greco. L'intervento si inserisce in un più ampio programma di sostenibilità ambientale promosso dall'attuale Amministrazione Comunale». È quanto dichiara in una nota il sindaco Domenico Penna

«L’ingegnere Giovanni Manti, responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, ha coordinato tutte le attività di progettazione, l’appalto e la gestione della fase di esecuzione lavori.

Il progetto prevede l'adozione di misure strutturali e impiantistiche volte a migliorare la classe energetica dell'edificio, in linea con gli obiettivi di riduzione dei consumi richiesti dalle nuove direttive europee.

Si tratta di un finanziamento richiesto dall’Amministrazione Comunale al Parco Nazionale dell’Aspromonte. Sono finanziamenti messi a Bando dal Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di “interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici nell’abito del “Programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici degli enti parco nazionali".

A seguito della presentazione della documentazione prevista – dichiara ancora il sindaco di Roccaforte del Greco, Domenico Penna – sono state ammesse a finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente n. 10 schede progettuali, e tra gli interventi finanziati rientra quello richiesto dal Comune di Roccaforte del Greco relativo all’“Efficientamento energetico dell’edificio scolastico di Roccaforte del Greco”, per un importo complessivo di 325mila euro.

Si tratta quindi dell’adeguamento energetico di un edificio di proprietà comunale, il più importante di Roccaforte del Greco dotato di ingresso che funge anche da palestra, aule e servizi quali bagni, cucina e mensa. Posto nella parte più alta del centro storico del paese, domina, l’abitato stesso e mostra anche la stupenda natura circostante: la vallata dell’Amendolea, le montagne dell’Aspromonte ed il Mar Jonio.

L’obiettivo del presente progetto è quello di efficientare dal punto di vista energetico l’immobile esistente oltre che ammodernarlo dal punto di vista impiantistico con i più sofisticati sistemi tecnologici oggi disponibili, con lo scopo ultimo di renderlo fruibile anche a sede di manifestazioni culturali e altri utilizzi.

Oltre alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico attraverso un cappotto esterno, vengono realizzati sofisticati impianti interni tecnologici sia termici che elettrici che fotovoltaici ad altissimo rendimento con l’obiettivo di realizzare una struttura cosiddetta a “consumo energetico quasi zero”.

A lavori conclusi, l’edificio potrà tornare a disposizione della comunità di Roccaforte e l’utilizzo ottimale della struttura comunale favorirà iniziative sociali, culturali e associative», conclude il sindaco di Roccaforte del Greco, Domenico Penna.