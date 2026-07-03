Gente in Aspromonte, dopo tanti anni, ritorna sul percorso naturalistico della Scialata (o del Torrente Levadìo), quasi completamente distrutto dalle piogge alluvionali di quest’inverno e prontamente ripristinato grazie agli interventi programmati e realizzati dall’Amministrazione Comunale. È un sentiero escursionistico montano situato nel territorio del Comune di San Giovanni di Gerace (RC).

Costeggiandolo a ritroso, in risalita, il tracciato del Torrente Levadìo conduce gli escursionisti fino alla sorgente di acqua oligominerale di Cannavarè, nei pressi dell’area picnic denominata Scialata.

Descrizione Sentiero:

La fiumara Levadìo, in tutto il suo percorso, dalle sorgenti a valle fino alla confluenza nel fiume Torbido, si caratterizza per il suo scorrere selvaggio e prepotente, attraversando fitti boschi e verdi radure alberate, creando salti e cascate tra enormi massi granitici. Nei tratti più a valle, la fiumara lambisce distese di campi un tempo coltivati, in contrade disseminate da vecchi mulini ad acqua ormai in disuso.

Il percorso della Scialata offre agli escursionisti la possibilità di costeggiare un bel tratto di questa affascinante fiumara calabrese, ammirandola nella sua prepotente discesa verso valle nel cuore di una natura verde e rigogliosa.

Si tratta di uno dei percorsi naturali più suggestivi tra quelli esistenti nella provincia di Reggio Calabria, accessibile anche agli escursionisti meno esperti e consigliato a tutti gli amanti della natura, del trekking, della fotografia naturalistica e delle passeggiate all’aria aperta.

Il sentiero escursionistico inizia in località «Giancè», e la risalita della fiumara Levadìo si avvia nella contrada denominata «Fellare», a circa 600 m s.l.m., in corrispondenza di una spettacolare cascata che crea una rada o un vero e proprio laghetto, avvolto da fitta vegetazione, dove è possibile tuffarsi per un bagno rigenerante di inizio percorso.

Dalla cascata di Fellare inizia il sentiero vero e proprio e, lungo la risalita, la fiumara Levadìo offre dimostrazione di tutta la sua bellezza, inserendosi tra rocce a strapiombo e dando vita a suggestive cascate e ad angoli di bellezza indescrivibile.

L’intero sentiero, selvaggio e suggestivo, congiunge la località «Fellare» all’area picnic di Cannavarè (Scialata) e si snoda lungo un percorso che sale dai 600 m agli 850 m, percorribile in circa 2 ore e mezzo di cammino.

L’appuntamento

Domenica 5 luglio 2026

La Scialata

Raduno: Ore 10:00 - In Piazza Municipio di San Giovanni di Gerace

Partenza Escursione: Ore 10:30

Come arrivare: Dalla S.G.C. Ionio-Tirreno, uscita Gioiosa Ionica, seguire le indicazioni per San Giovanni di Gerace (circa 8 km).