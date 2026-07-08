Dall’11 al 13 luglio la storica campagna di Legambiente farà tappa a Villa San Giovanni. In programma pulizie di spiagge e fondali, laboratori didattici, monitoraggi delle acque e un confronto pubblico sul progetto del Ponte sullo Stretto

La Calabria si prepara ad accogliere una delle tappe più attese dell’estate ambientalista. Dall’11 al 13 luglio approderà infatti a Villa San Giovanni la 40esima edizione di Goletta Verde, la storica campagna nazionale di Legambiente che da quattro decenni naviga lungo le coste italiane per monitorare lo stato di salute del mare, promuovere la tutela della biodiversità e sensibilizzare cittadini e istituzioni sulle principali emergenze ambientali.

L’imbarcazione arriverà nello Stretto nel pomeriggio del 10 luglio e per tre giorni trasformerà Villa San Giovanni in uno dei centri del dibattito nazionale sui temi dell’ambiente, della mobilità e della difesa delle coste. Il programma prenderà il via sabato 11 luglio con una giornata dedicata alla tutela del mare e all’educazione ambientale. A bordo di Goletta Verde, ormeggiata nel porto di Villa San Giovanni, si svolgeranno i laboratori didattici “Alla scoperta del mare”, pensati per far conoscere la biodiversità marina e le specie che popolano il Mediterraneo, con particolare attenzione alla tartaruga Caretta caretta.

Nella stessa giornata spazio anche alle attività concrete di salvaguardia ambientale con la pulizia dei fondali della spiaggia di Catona, sito inserito nella rete Natura 2000, e con un’attività di beach litter dedicata alla raccolta dei rifiuti lungo l’arenile. In serata sarà inoltre firmato il protocollo “Lido Amico delle Tartarughe” tra Legambiente e la Stazione E1 Bella Beach nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest.

Domenica 12 luglio l’attenzione si sposterà sul tema del Ponte sullo Stretto. In mattinata Goletta Verde incontrerà gli espropriandi degli immobili interessati dal progetto dell’infrastruttura con una passeggiata di solidarietà in programma a piazza delle Repubbliche Marinare.

Il momento centrale della giornata sarà però l’incontro pubblico dal titolo “L’ombra del Ponte sullo Stretto e la mobilità che non c’è”, previsto alle 18.30 sempre a Villa San Giovanni. Un confronto che vedrà la partecipazione, tra gli altri, della presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta, del presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, del vicepresidente del WWF Gaetano Benedetto, della rappresentante della LIPU Giorgia Gaibani e di numerosi esperti e rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

«L’arrivo di Goletta Verde è sempre una importante occasione per riflettere sulle criticità del nostro territorio e migliorare l’esistente», sottolinea la presidente di Legambiente Calabria Anna Parretta. «Nella tappa calabrese abbiamo focalizzato l’attenzione sulla tutela della biodiversità costiera e marina, ma parleremo anche del progetto del Ponte sullo Stretto e della mobilità che serve e che ancora non c’è. Naturalmente presenteremo anche i risultati dei nostri campionamenti per individuare e segnalare eventuali criticità legate alla depurazione e alla qualità delle acque».

La tappa calabrese si concluderà lunedì 13 luglio con la presentazione dei dati del monitoraggio delle acque lungo le coste regionali. La conferenza stampa si terrà alle 10 a bordo di Goletta Verde nel porto di Villa San Giovanni e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei sindaci di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, Giuseppina Caminiti e Francesco Cannizzaro, del presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, di rappresentanti della Regione Calabria, dell’Arpacal e della Capitaneria di Porto.

Quest’anno Goletta Verde celebra la sua quarantesima edizione. Dal 1986 a oggi la campagna ha percorso oltre 160 mila chilometri, effettuando migliaia di monitoraggi e contribuendo a importanti battaglie ambientaliste che hanno segnato la storia del Paese, dalla demolizione di ecomostri come Punta Perotti a Bari e l’Hotel Fuenti in Costiera Amalfitana fino all’impegno internazionale portato nel 2017 alla Conferenza mondiale sugli oceani delle Nazioni Unite.

La tappa dello Stretto si annuncia dunque come un momento di confronto su ambiente, infrastrutture e futuro del territorio, con il mare e la sua tutela al centro del dibattito.