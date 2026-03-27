Sila, Pollino, Serre e Aspromonte imbiancati con accumuli fino a 50 cm: ancora piogge, vento e nuove nevicate nelle prossime ore

Il ciclone Deborah ci ha fatto piombare nuovamente in inverno.

Già dalla giornata di ieri temporali, nevicate e venti forti hanno interessato la Calabria raggiungendo il loro culmine nelle ore notturne e il risveglio mattutino è stato fantastico: i monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte si sono risvegliati sotto un'abbondante coltre bianca con accumuli che localmente raggiungono i 40-50 cm.

Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche resteranno ancora instabili: il ciclone Deborah infatti continuerà a sferzare la Regione con piogge e temporali alternati a fasi più asciutte e nevicate che continueranno ad interessare tutte le aree montuose calabresi a partire dai 700 m di quota.