Il ciclone Jolina è giunto sulla Calabria con tutta la sua potenza. Dal pomeriggio di ieri e per tutta la nottata violenti temporali hanno interessato l'intera Regione: si segnalano diversi disagi nel Cosentino a causa delle forti raffiche di vento che hanno accompagnato le precipitazioni e soprattutto diversi disagi alla circolazione.

In questo momento in cui stiamo scrivendo violenti temporali stanno interessando il Catanzarese, Crotonese e le relative aree interne con precipitazioni intense e accompagnate da violenta attività elettrica e grandine.

Meteo prossime ore

Nelle prossime ore però è previsto il clou del maltempo: in particolare a partire dal pomeriggio possibili nubifragi interesseranno l'intera fascia Jonica della Calabria tra cui il Reggino, Catanzarese, Crotonese e le relative aree interne con precipitazioni di forte intensità accompagnate ancora da intensa attività elettrica e locali grandinate. Anche sul resto della Calabria sono attese precipitazioni intense e in particolare su Lametino e Cosentino.

Il maltempo sarà accompagnato inoltre da forti raffiche di vento dai quadranti orientali con possibili raffiche fino ai 90-100 km/h; di conseguenza anche i mari saranno in generale aumento nel loro moto ondoso con possibili mareggiate lungo le coste Joniche e Reggine, Catanzaresi e Crotonesi.