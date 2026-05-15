Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3341m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.