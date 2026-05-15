Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C
Tutti gli articoli di Ambiente
PHOTO
Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3341m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.