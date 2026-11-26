Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C
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I milanesi sfidano la pioggia torrenziale per portare l ultimo omaggio a Dario Fo alla camera ardente allestita al Piccolo Teatro (Claudio Furlan, MILANO - 2016-10-14) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate
Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2774m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.