Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2774m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.