Proseguira anche domani la mostra fotografica “Donne: coltivare il rispetto, seminare libertà”, allestita all’Istituto Tecnico Agrario di Caulonia Marina in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, rivolta in particolare alle studentesse e agli studenti, ha trasformato per una giornata gli spazi scolastici in un luogo di ascolto, memoria e confronto su un fenomeno che continua a colpire il territorio.

Al centro del percorso espositivo c’erano i volti e le storie delle donne vittime di femminicidio in Calabria, affiancati da immagini simboliche, parole e richiami alla libertà e all’autodeterminazione. Nella serra idroponica dell’istituto gli studenti hanno quindi piantato una pianta per ciascuna delle donne uccise. Un gesto semplice, quasi essenziale, ma carico di significato. Una piantina per ogni nome, per dire che nessuno di quei percorsi va dimenticato e che il rispetto non si proclama soltanto, si coltiva davvero, giorno dopo giorno, con cura e pazienza. I ragazzi hanno partecipato in prima persona, mettendo le mani nella terra e confrontandosi con una realtà dura, che riguarda tutta la Calabria.