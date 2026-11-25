Destinatarie dei provvedimenti persone ritenute appartenenti, a vario titolo, ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti avente lo scopo di agevolare e finanziare la criminalità mafiosa

Dalle prime luci dell'alba di oggi, i Carabinieri del ROS coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti, a vario titolo, ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, avente lo scopo di agevolare e finanziare la 'Ndrangheta.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.