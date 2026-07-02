Il cambio di rotta in ambito meteorologico è alle porte. Dopo la fase calda che ha interessato la Calabria con temperature oltre le medie del periodo e con punte di oltre 38°C, nella giornata di domani una goccia fredda si isolerà nel Mar Tirreno causando una breve fase di maltempo.

A partire da stanotte e le prime ore del mattino, le prime piogge e temporali inizieranno ad interessare le aree Tirreniche della Regione a partire dal Cosentino per poi scendere fin verso il Vibonese e Reggino dove sono attese precipitazioni di forte intensità. Col passare delle ore però è con lo spostamento del minimo, si avrà la formazione di nuovi temporali nelle aree interne con fenomeni localmente intensi sulla Sila, nel Vibonese interno e Reggino interno. Tali precipitazioni però sconfineranno verso l'area di Cosenza e le coste in particolare quelle Joniche del Catanzarese, compresa la città di Catanzaro, e Reggino dove anche qui sono previsti forti temporali e localmente anche grandinigeni.

I fenomeni saranno alimentati inoltre dalla grande quantità di energia che il mare darà: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti i mari intorno alla nostra regione registrano temperature elevate e di circa 27-28°C, un'anomalia di oltre 3-4°C rispetto alla media del periodo.

Ad accompagnare ciò sarà un generale calo delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti l'arrivo di aria più fresca da Nord farà scendere il termometro al di sotto delle medie stagionali con un calo di circa 5-7°C rispetto alle temperature in atto. Ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro difficilmente supererà i 28-29°C con clima decisamente accettabile e in media con il periodo.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale Multirischi Arpacal ha emesso un'allerta gialla su tutto il territorio regionale