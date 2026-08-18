Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4313m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.