La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2945 m.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.