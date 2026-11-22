Le temperature saranno comprese tra 14 e 21 gradi
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A Reggio Calabria oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Le temperature saranno comprese tra 14 e 21 gradi.
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