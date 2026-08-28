Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 28°C, lo zero termico si attesterà a 4797m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.