Oggi a Reggio Calabria i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata e non sono previste precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 35°C, mentre la minima si attesterà sui 27°C, con zero termico intorno ai 5.000 metri. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino, in rotazione da Nord-Ovest/Maestrale nel pomeriggio, con locali rinforzi lungo la costa. Il mare si presenterà poco mosso, tendente a mosso al largo nelle ore centrali. Allerta meteo: nessuna allerta per il territorio di Reggio Calabria, pur permanendo condizioni di caldo intenso e afa