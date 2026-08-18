C’è un tratto di costa ionica, nella provincia di Reggio Calabria, dove la natura detta ancora i tempi della vita. È la Costa dei Gelsomini, una striscia di terra e mare dove il profumo delle fioriture si fonde con la brezza marina e dove, ogni estate, si compie un piccolo miracolo biologico: la deposizione delle uova della tartaruga marina Caretta caretta. Istituito dalla Regione Calabria per blindare questo patrimonio di biodiversità, il Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini" sta dimostrando che la protezione ambientale non è un freno allo sviluppo, ma l'unica vera strada per garantire un futuro alle comunità locali.

Per anni la nascita di un'area protetta è stata vista da molti con diffidenza, quasi fosse un vincolo burocratico pronto a imbrigliare le attività tradizionali. Oggi la prospettiva si sta ribaltando. La presenza delle praterie di Posidonia oceanica nei fondali non solo stabilizza le linee di costa contrastando l'erosione, ma funge da vera e propria "nursery" per le specie ittiche. Per i pescatori della piccola pesca artigianale della zona, la regolamentazione delle acque ha significato una graduale ripresa delle risorse del mare, provate da decenni di prelievi indiscriminati.

Ma la partita più grande si gioca sul fronte del turismo. La Costa dei Gelsomini sta intercettando una domanda crescente di viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e a basso impatto. Piccole imprese locali, spesso avviate da giovani del posto che hanno scelto di non emigrare, stanno costruendo un'offerta integrata che unisce il sea-watching, le immersioni guidate, il trekking lungo i litorali e il turismo scientifico legato al monitoraggio dei nidi di tartaruga. Un modello che allunga la stagione turistica oltre i canonici mesi di luglio e agosto, portando valore economico diffuso a strutture ricettive, ristorazione e artigianato.

I nodi da sciogliere, tuttavia, non mancano. La gestione del parco richiede risorse costanti per il pattugliamento dei fondali, la pulizia delle spiagge e la sensibilizzazione dei bagnanti. La sfida per il domani è consolidare la rete tra ente gestore, amministrazioni comunali, associazioni ambientaliste e operatori privati. Se l'alleanza regge, la Costa dei Gelsomini potrà fare da apripista per un'intera regione, dimostrando che difendere la bellezza del proprio mare è il miglior investimento per far crescere l'economia del territorio.