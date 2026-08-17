Appuntamento in programma per il 19 e il 20 agosto 2026, organizzato dall'Antica Marineria Catonese e dal Circolo Velico Reggio, con il supporto di Love Boat

Barca a vela a oltre 1300 metri di quota. Torna anche quest'anno uno degli eventi più attesi e amati dell'estate aspromontana: la veleggiata in alta quota in programma martedì 19 e mercoledì 20 agosto sulle acque del Lago del Menta, nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Un evento unico nel suo genere, che ogni anno richiama appassionati, curiosi e famiglie, per la sua straordinaria peculiarità: andare in barca a vela in montagna, immersi tra boschi secolari e vette incontaminate.

Organizzata dall'Antica Marineria Catonese - e dal Circolo Velico Reggio, con il supporto di Love Boat, la manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, del Comune di Roccaforte del Greco, del Parco Nazionale dell'Aspromonte e di Sorical.

«Dimostrare che in Aspromonte si può andare in barca in montagna significa raccontare una Calabria diversa, capace di unire mare e montagna in pochi chilometri. È un evento sportivo e di promozione turistica sul Lago del Menta», le parole del sindaco Francesco Malara, tra gli ideatore della manifestazione nel 2021.

«Un'occasione imperdibile, con ingresso gratuito, per vivere l'Aspromonte d'estate da una prospettiva inedita».