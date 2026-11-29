È arrivata la prima neve della stagione sulle montagne di Gambarie. I fiocchi hanno iniziato a cadere nel corso della notte e questa mattina, domenica 29 novembre, la località turistica aspromontana si è risvegliata con una vista suggestiva e che fa ben sperare per la stagione invernale.

Le prime immagini sono arrivate dai profili social dell’Hotel Miramonti, che ha documentato il risveglio imbiancato della montagna reggina, regalando uno scorcio dal sapore tipicamente invernale a pochi giorni dall’inizio di dicembre.

Un appuntamento atteso dagli amanti della montagna e dagli appassionati degli sport invernali, che guardano con interesse alle prossime settimane nella speranza di una stagione ricca di precipitazioni nevose.

Intanto, le montagne attorno a Gambarie tornano a vestirsi di bianco, offrendo uno degli spettacoli più suggestivi che l’Aspromonte sa regalare durante i mesi più freddi dell’anno.