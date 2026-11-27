Dopo 36 mesi di servizio ininterrotto negli archivi, nei musei, nei parchi archeologici e nelle soprintendenze della Calabria, centinaia di lavoratrici e lavoratori del Ministero della Cultura sono stati lasciati a casa. Senza contratto, senza tutele e senza stipendio proprio alle porte del Natale.

Di fronte a quello che consideriamo non solo un tradimento istituzionale, ma una grave ferita ai valori fondamentali della nostra Carta costituzionale, rivolgiamo una lettera aperta al Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che per mesi ha legato il proprio nome e il proprio impegno pubblico al futuro delle nostre famiglie.

«Egregio Signor Sindaco,

la memoria dei lavoratori non è corta quanto quella della politica, e i principi su cui si fonda la nostra Repubblica non possono essere trattati come mere formule di circostanza.

L'articolo 1 della Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, mentre gli articoli 4 e 36 riconoscono a ogni cittadino il diritto al lavoro e a un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia.

Eppure, oggi, centinaia di lavoratrici e lavoratori calabresi vedono questi diritti fondamentali calpestati nel silenzio generale.

Nel febbraio scorso, annunciando con legittima soddisfazione il "lieto fine" e la stabilizzazione per i colleghi ex tirocinanti del Ministero della Giustizia, Lei dichiarò pubblicamente alle testate giornalistiche: "Adesso avanti con Cultura e Istruzione", assicurando l'apertura immediata di un tavolo con il Ministro Zangrillo per garantire a noi lo stesso identico percorso. A fine marzo, presentando l'emendamento di proroga fino al tetto massimo dei 36 mesi, Lei rassicurò nuovamente centinaia di padri e madri di famiglia, definendo quel passaggio il preludio certo alla nostra assunzione a tempo indeterminato dentro l'Amministrazione.

Ci siamo fidati della Sua parola e delle istituzioni. Per tre anni abbiamo garantito l'apertura e la tutela dei presìdi culturali di Reggio Calabria e dell'intera regione, sopperendo a gravissime carenze d'organico con senso del dovere e sacrifici.

Oggi, però, la realtà è sotto gli occhi di tutti: i nostri 36 mesi sono scaduti e siamo stati accompagnati alla porta. Mentre i colleghi della Giustizia hanno giustamente ottenuto stabilità, noi siamo stati scaricati a ridosso del Natale, privati improvvisamente del nostro sostentamento e di quella dignità umana e professionale che la Costituzione dovrebbe tutelare.

Non accettiamo più annunci, ordini del giorno privi di effetti immediati o promesse rinviate a futuri provvedimenti. La politica ha il dovere costituzionale di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori alla vita del Paese. Chiediamo un'assunzione di responsabilità immediata e verificabile: ci dica con chiarezza se intende onorare l'impegno preso davanti ai cittadini calabresi e farci rientrare subito in servizio con la stabilizzazione promessa, oppure se dobbiamo prendere atto che per i lavoratori della Cultura i diritti costituzionali e le promesse politiche valgono solo fino alla scadenza di un contratto.

Le nostre famiglie non possono vivere di rinvii. Pretendiamo rispetto, dignità e risposte immediate».

I Lavoratori ex Tirocinanti / Precari del Ministero della Cultura – Calabria