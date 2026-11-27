Conclusi i lavori ripartiti lo scorso anno dalla bonifica e dal recupero delle colonne e delle finestre classicheggianti. Adesso occorrono nuovi fondi per intervenire all’interno e rendere la struttura fruibile
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Lo stile classico c’è e ci sono anche le colonne che ne rappresentano il tratto inequivocabile ma dobbiamo fermarci qui. L’Arena Lido di Reggio Calabria pare essere a un altro punto morto del suo lentissimo percorso di rinascita iniziato sulla carta negli anni Novanta quando con il compianto sindaco Italo Falcomatà la sua ricostruzione era tra i progetti finanziati con il decreto Reggio.
La storica Arena Lido, il "cinema sotto le stelle” ancora molto vivo nella memoria di chi l'aveva frequentato negli anni Cinquanta e Sessanta, era stata demolita e aveva ceduto il passo a un cinema – teatro (ma al chiuso e con tetto retraibile).
Quel progetto originario è stato recuperato alcuni anni fa ma il suo completamento ancora stenta a essere conseguito.
L’opera oggi avrebbe rappresentato un fiore all’occhiello alla sinistra della scalinata monumentale d’acqua del Waterfront invece sa di nuovo la sola struttura esterna, rifinita ma priva di accessibilità e funzionalità. E la città resta priva di un altro teatro.
Il miraggio del completamento
Nel 2017 la giunta comunale aveva approvato il progetto definitivo per il recupero e il completamento del manufatto. Nel 2020 l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera e l’affidamento alla società in house Castore. Disponibili un milione e 875 mila euro, nel quadro del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Patti per il Sud. Così dopo anni e anni di stallo, sembrava che uno sblocco risolutivo fosse alle porte.
I lavori, dunque, effettivamente nel 2021 ripartirono sotto i migliori auspici ma ancora una volta non si andò oltre la struttura esterna. Il tempo trascorso da allora è stato utile solo a degradare quanto fatto e a rendere quel che era stato recuperato un ricettacolo di rifiuti, nuovamente da recuperare.
La bonifica è stata parte dell'intervento più recente, eseguito da Castore e da poco concluso, e che consegna a quella zona della città già segnata dal cantiere del Lido Comunale e dal fantasma della Torre Nervi, la classicheggiante e nuova facciata dell’Arena Lido di Reggio che ancora non vede la luce. Una vista che inganna. Perchè quella struttura nuova è vuota e inaccessibile.
Ritardi e fondi ridotti
I lavori ripartiti lo scorso anno, infatti, erano (questa volta dichiaratamente) solo finalizzati ai soli recupero e finitura della facciata. Lo scorso anno la Città Metropolitana, rimodulando l’elenco degli interventi finanziati con il Piano Sviluppo e Coesione, aveva inserito questa incompiuta con il solo importo di 500 mila euro. I lavori eseguiti da Castore hanno avuto il costo quasi 353 mila euro. Il cambio della fonte di finanziamento (dai Patti per il Sud al Fondo di Sviluppo e Coesione) aveva, infatti, determinato un notevole decremento delle risorse economiche (dai quasi 2 milioni del 2016 ai circa 500 mila euro dello scorso anno dopo la rimodulazione).
La scelta della precedente amministrazione Falcomatà è stata quella di preservare intanto la facciata, visto che almeno sul quel fronte i lavori erano andati avanti e che vi erano dei fondi sufficienti per farlo.
Adesso, però, sarebbe auspicabile finalmente completare l’opera e restituire alla città un rinnovato e sempre storico presidio culturale. Ma occorrono nuovi fondi per intervenire all’interno e rendere la struttura fruibile, affinché ritorni ad essere palcoscenico di storie e performance, smettendo di essere essa stessa un’epopea che ormai disincanta e non affascina più.