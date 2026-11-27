Conclusi i lavori ripartiti lo scorso anno dalla bonifica e dal recupero delle colonne e delle finestre classicheggianti. Adesso occorrono nuovi fondi per intervenire all’interno e rendere la struttura fruibile

Lo stile classico c’è e ci sono anche le colonne che ne rappresentano il tratto inequivocabile ma dobbiamo fermarci qui. L’Arena Lido di Reggio Calabria pare essere a un altro punto morto del suo lentissimo percorso di rinascita iniziato sulla carta negli anni Novanta quando con il compianto sindaco Italo Falcomatà la sua ricostruzione era tra i progetti finanziati con il decreto Reggio.

La storica Arena Lido, il "cinema sotto le stelle” ancora molto vivo nella memoria di chi l'aveva frequentato negli anni Cinquanta e Sessanta, era stata demolita e aveva ceduto il passo a un cinema – teatro (ma al chiuso e con tetto retraibile).

Quel progetto originario è stato recuperato alcuni anni fa ma il suo completamento ancora stenta a essere conseguito.

L’opera oggi avrebbe rappresentato un fiore all’occhiello alla sinistra della scalinata monumentale d’acqua del Waterfront invece sa di nuovo la sola struttura esterna, rifinita ma priva di accessibilità e funzionalità. E la città resta priva di un altro teatro.

Arena Lido Reggio Calabria Incompiuta novembre 2026

Il miraggio del completamento

Nel 2017 la giunta comunale aveva approvato il progetto definitivo per il recupero e il completamento del manufatto. Nel 2020 l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera e l’affidamento alla società in house Castore. Disponibili un milione e 875 mila euro, nel quadro del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Patti per il Sud. Così dopo anni e anni di stallo, sembrava che uno sblocco risolutivo fosse alle porte.

Cronaca Il teatro Arena Lido di Reggio Calabria pronto alla rinascita dopo decenni di degrado e incuria

I lavori, dunque, effettivamente nel 2021 ripartirono sotto i migliori auspici ma ancora una volta non si andò oltre la struttura esterna. Il tempo trascorso da allora è stato utile solo a degradare quanto fatto e a rendere quel che era stato recuperato un ricettacolo di rifiuti, nuovamente da recuperare.

La bonifica è stata parte dell'intervento più recente, eseguito da Castore e da poco concluso, e che consegna a quella zona della città già segnata dal cantiere del Lido Comunale e dal fantasma della Torre Nervi, la classicheggiante e nuova facciata dell’Arena Lido di Reggio che ancora non vede la luce. Una vista che inganna. Perchè quella struttura nuova è vuota e inaccessibile.

Ritardi e fondi ridotti

I lavori ripartiti lo scorso anno, infatti, erano (questa volta dichiaratamente) solo finalizzati ai soli recupero e finitura della facciata. Lo scorso anno la Città Metropolitana, rimodulando l’elenco degli interventi finanziati con il Piano Sviluppo e Coesione, aveva inserito questa incompiuta con il solo importo di 500 mila euro. I lavori eseguiti da Castore hanno avuto il costo quasi 353 mila euro. Il cambio della fonte di finanziamento (dai Patti per il Sud al Fondo di Sviluppo e Coesione) aveva, infatti, determinato un notevole decremento delle risorse economiche (dai quasi 2 milioni del 2016 ai circa 500 mila euro dello scorso anno dopo la rimodulazione).

La scelta della precedente amministrazione Falcomatà è stata quella di preservare intanto la facciata, visto che almeno sul quel fronte i lavori erano andati avanti e che vi erano dei fondi sufficienti per farlo.

Adesso, però, sarebbe auspicabile finalmente completare l’opera e restituire alla città un rinnovato e sempre storico presidio culturale. Ma occorrono nuovi fondi per intervenire all’interno e rendere la struttura fruibile, affinché ritorni ad essere palcoscenico di storie e performance, smettendo di essere essa stessa un’epopea che ormai disincanta e non affascina più.