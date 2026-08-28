Il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha effettuato stamane un sopralluogo presso l'area archeologica di Piazza Garibaldi per verificare l'esito degli interventi di pulizia straordinaria attesi da diverso tempo. Nonostante la soddisfazione per il lavoro accurato svolto dagli operatori, il primo cittadino ha espresso amarezza di fronte all'inciviltà, mostrando una busta di un fast food gettata nello scavo appena ripulito anziché nei vicini cestini.

«Mentre noi continuiamo a pulire, c'è qualcuno che continua a sporcare. Ma non arretreremo di un millimetro», ha dichiarato Cannizzaro il quale ha anche riferito di un'operazione condotta parallelamente a Piazza del Popolo, mirata a sanzionare e sgomberare i venditori irregolari che occupavano e deturpavano il suolo pubblico vendendo senza regolare autorizzazione. «Decoro, pulizia, rispetto delle regole e legalità» ha ribadito il sindaco reggino.