«Altra bella pagina di storia che si è celebrata a Punta Pellaro organizzata dalla Pro Loco Reggio Sud che da 15 anni ci tiene a far ricadere sul proprio territorio di appartenenza (da Bocale a San Gregorio) le campagne che si svolgono su scala nazionale ed è così che si è svolta ieri la Giornata ecologica a sostegno della Campagna Nazionale di Spiagge e Fondali Puliti di Legambiente. Da 15 anni sempre dalla stessa parte il nostro “Ambiente”. I tempi fondamentali la Sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente ma anche il come prendersene cura da singoli cittadini che volontariamente si dedicano anche alla pulizia dei luoghi stessi riportando il decoro. Tanti i rifiuti raccolti di vario genere, dai più inquinanti come la moltitudine di “mozziconi di sigaretta” , alla plastica, vetro, cartoni, ferro, tutto appositamente differenziato da parte dei volontari che hanno preso parte all’iniziativa ecologica.

Grazie ai nostri principali attori della giornata “i bambini “ dell ” Istituto Comprensivo "Cassiodoro-Don Bosco" di Pellaro, che hanno dato esempio a tutti i cittadini che sin da piccoli si deve essere “cittadinanza attiva”. Si ringraziano – si legge nella nota diffusa dalla Pro Loco Reggio Sud - le docenti e la dirigente Eva Nicolò, che ha sempre dimostrato tanta attenzione e sensibilità nel concedere ai bambini l’opportunità di poter partecipare ad eventi pratici dalla grande valenza educativa.

Grazie alla partecipazione dei ragazzi “Affidati in prova al servizio sociale all’ufficio di esecuzione penale esterna di Reggio Calabria.

Grazie ai ragazzi di Plastic Free ed i suoi volontari.

Grazie ai ragazzi di Legambiente ed i suoi volontari.

Grazie alla partecipazione dell’amico Massimo Barresi, Brigadiere dei Carabinieri nonché Segretario sindacale di “ Un arma per la Provincia di Reggio Calabria”. Grazie al Circolo Velico Free Spirits per l’ospitalità ed al Presidente Enzo Tornabene istruttore di Kait Surf, per le informazioni sportive e conformazioni paesaggistiche che garantiscono il vento che soffia 300 giorni l’anno e che è stato il volano di sviluppo dell’Area di Punta Pellaro divenuta metà di sportivi da tutta Europa.

Grazie al prof Francesco Turano fotografo subacqueo che ha incantato tutti i bambini con il meraviglioso viaggio nei fondali grazie ai propri video.

Grazie a tutti i nostri instancabili soci Pro Loco.

Grazie all’ufficio Ambiente del comune di Reggio Calabria, alla società dí ritiro rifiuti Ecologia Oggi Reggio Calabria, ed al nostro sempre presente Lorenzo Ripepi, da 15 anni al nostro fianco con tanta sensibilizzazione fatta in questi anni assieme per la raccolta differenziata, grazie a Differenziamoci- differenziando.

Grazie a tutti i cittadini reggini presenti che sono intervenuti per pulire la spiaggia a Punta Pellaro.

Sinergie positive che “danno l’esempio”.

Sempre in prima linea con il motto “che ognuno faccia la propria parte” solo così potremo lasciare un mondo migliore dí come lo abbiamo trovato.

Grazie a tutti e vi aspettiamo al prossimo evento di tutela, promozione e valorizzazione dei nostri luoghi che continueremo a realizzare in futuro».