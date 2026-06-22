«Mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 18.00, presso il plesso della Scuola Primaria di Via Regina Elena a Catona, l’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” inaugurerà il nuovo Parco Urbano Educativo, uno spazio didattico all’aperto pensato per promuovere apprendimento, inclusione e partecipazione attiva della comunità.

L’iniziativa, dal significativo titolo “Semi di Comunità”, rappresenta il risultato di un percorso educativo e progettuale che ha coinvolto scuola, famiglie, associazioni, enti del territorio e partner che hanno condiviso la visione di una scuola sempre più aperta, sostenibile e capace di generare valore sociale.

Il Parco Urbano Educativo nasce nell’ambito di un progetto di Service Learning, metodologia che integra apprendimento e servizio alla comunità. Gli alunni delle classi quarte di Catona centro, Villa San Giuseppe e Salice sono stati protagonisti della progettazione didattica del nuovo spazio, immaginando e delineando, attraverso attività educative dedicate, un ambiente di apprendimento all’aperto capace di rispondere ai bisogni della scuola e del territorio. Nell’attesa di vedere realizzato il loro progetto, i docenti referenti, maestra Fortunella Tramontana per la scuola primaria e professor Saverio Grande per la scuola secondaria di primo grado, si sono attivati coinvolgendo le famiglie delle classi 1B e 1D della scuola primaria Catona Centro, l'architetto Giuseppe Rinaldo, i genitori del Consiglio d’Istituto Silvia Condorelli, Irene Calabrò , Uccio Mazzeo, le associazioni Amici di Fatima, Amici di Villa San Giuseppe, Nuova Solidarietà, In Cammino, Lions, Associazione Genitori Agen, i signori collaboratori scolastici Gregorio Quattrone, Giovanni Briganti, Pietro Casciano, Rocco Laganà e i docenti Rocco Malara e Andrea Lacava, dando vita a un significativo intervento di riqualificazione dell’area. Il percorso è stato sostenuto, incoraggiato e valorizzato dalla Dirigente Scolastica, Avv. Simona Sapone, che ha accompagnato l’iniziativa con apprezzamento, stimolo e costante sostegno. Grazie all’impegno condiviso di quanti hanno creduto concretamente nell’iniziativa, il progetto degli studenti ha progressivamente preso forma, trasformando uno spazio scolastico in un luogo educativo innovativo e accogliente.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso “Ambiente e Salute” dell’Istituto, finalizzato a promuovere il benessere delle persone e la sostenibilità ambientale attraverso azioni concrete di educazione ecologica, valorizzazione del verde e sensibilizzazione ai temi della qualità della vita e della tutela del territorio.

Il nuovo spazio, immerso nel verde e progettato per essere vissuto sia dagli alunni sia dalla cittadinanza, si configura come un laboratorio permanente di apprendimento, capace di favorire esperienze educative all’aperto, momenti di incontro intergenerazionale e attività orientate alla costruzione di una comunità sempre più consapevole, inclusiva e partecipativa.

La cerimonia inaugurale si aprirà con l’intervento della Dirigente Scolastica, Avv. Simona Sapone, cui seguiranno i saluti istituzionali e la presentazione del progetto, con particolare attenzione al suo valore educativo, sociale e ambientale. La serata proseguirà con attività dedicate a bambini e famiglie, momenti di animazione e intrattenimento, per concludersi con i ringraziamenti rivolti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

L’evento rappresenta non solo l’inaugurazione di un nuovo spazio fisico, ma anche il simbolo concreto di una comunità che cresce, si prende cura del proprio territorio e semina oggi i valori che costruiranno il futuro di domani».