Otto operatori della sezione di Reggio Calabria hanno presidiato i varchi di accesso e prestato il primo intervento a un pilota coinvolto in un incidente, confermando la preparazione multidisciplinare dell’associazione

Anche i volontari delle Guardie Ambientali d’Italia ODV – Sezione Reggio Calabria sono stati presenti allo Slalom di Bagnara Calabra, svoltosi domenica 28 giugno nella popolosa frazione di Pellegrina.

Con otto volontari impegnati nei varchi di accesso alle strade principali, hanno garantito lo svolgimento della gara in totale sicurezza, nonostante gli innumerevoli incidenti verificatisi lungo il circuito di gara.

Nonostante le alte temperature, non si è fermata la mission dei volontari impiegati domenica. Di fatto, un pilota, nel corso della prima manche, è andato fuori strada, terminando la sua corsa contro il muro di delimitazione della carreggiata. I nostri volontari, formati in primo soccorso, avendo tutti acquisito il corso di BLSD e PBLSD, sono accorsi immediatamente in aiuto dello sventurato pilota per prestare le prime cure. Lo stesso è stato successivamente trasferito presso il GOM di Reggio Calabria per i dovuti controlli.

I volontari delle Guardie Ambientali d’Italia ODV – Sezione Reggio Calabria sono volontari formati a 360°.

Tutti i nostri volontari sono Ispettori Ambientali con il conseguimento della certificazione, Operatori Safety, Ausiliari del traffico e della Vigilanza Stradale e, soprattutto, sono operatori BLSD e PBLSD.