Le aree più colpite saranno quelle interne e montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte ma non sono da escludere locali sconfinamenti verso le aree costiere. Termometro oltre i 20 gradi ovunque

L’alta pressione sta piano piano prendendo possesso del Mediterraneo. Al suo interno iniziano ad affluire correnti calde che determinano un graduale aumento delle temperature specie nei valori massimi: lungo il bordo orientale di tale alta pressione però infiltrazioni di correnti fresche scendono verso Sud interessando le estreme regioni meridionali e la Calabria.

Questo comporta condizioni di variabilità ancora per l’intera settimana con nubi sparse e instabilità specie nelle ore pomeridiane dove non sono da escludere locali temporali. Le aree più colpite saranno soprattutto quelle interne e montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte ma non sono da escludere locali sconfinamenti fin verso le aree costiere.

Le temperature sono previste, come detto, in graduale aumento con valori che piano piano raggiungono le medie stagionali e con il termometro oltre i 20-22°C ovunque.