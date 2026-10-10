Una mattinata di paura dopo il sisma nel Tirreno. Dopo una notte segnata dal maltempo, la terra ha tremato alle 8,29. L'evento ha immediatamente innescato una reazione corale sui social network: «Una botta fortissima, per fortuna è durata poco»

Una mattinata di viva trepidazione per i cittadini della Piana di Gioia Tauro. Dopo una notte segnata dal maltempo, la terra ha tremato alle ore 8.29, quando una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dai sismografi.

Il sisma, avvenuto a una profondità di 11 chilometri, è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale. Secondo i rilevamenti, l'epicentro è stato localizzato in mare, al largo della costa tirrenica reggina, in un punto compreso tra Palmi e Gioia Tauro.

Fortunatamente, dai primi controlli effettuati, non si registrano danni a persone o cose. Tuttavia, l'evento ha immediatamente innescato una reazione corale sui social network, che si sono rapidamente riempiti di post e commenti di residenti che cercavano conferma della scossa appena avvertita. C’è chi si è allarmato per il boato: «Ancora tremo, che spavento», chi è saltato sul divano di casa e chi ha espresso sollievo per la breve durata dell'evento: «Una botta fortissima, per fortuna è durata pochi secondi». Molti hanno sottolineato che, sebbene si sia trattato di un terremoto di bassa magnitudo, è stato avvertito nettamente: «Anche sismi più potenti, non l'ho mai sentiti così», «Mai, in tutta la mia vita, l'ho sentito così forte».