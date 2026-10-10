Il sindaco ha comunicato che le frane impediscono al camion, che deve trasportare il gruppo elettrogeno da posizionare, di raggiungere il Comune
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«Comunico che non siamo riusciti, nonostante le tempestive comunicazioni, a fare risolvere il problema dell’isolamento elettrico e telefono di Bagaladi. Il guasto elettrico è grave e richiede il posizionamento di un gruppo elettrogeno su camion che non riesce ad attraversare le frane sulla SP3. Si sta cercando una soluzione con un mezzo più piccolo». È quanto dichiara il sindaco di Bagaladi Santo Monorchio.