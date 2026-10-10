«Comunico che non siamo riusciti, nonostante le tempestive comunicazioni, a fare risolvere il problema dell’isolamento elettrico e telefono di Bagaladi. Il guasto elettrico è grave e richiede il posizionamento di un gruppo elettrogeno su camion che non riesce ad attraversare le frane sulla SP3. Si sta cercando una soluzione con un mezzo più piccolo». È quanto dichiara il sindaco di Bagaladi Santo Monorchio.