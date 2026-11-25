Un’indagine ad ampio raggio che mette a nudo l’operatività di un sodalizio criminale proiettato ben oltre i confini regionali, con basi operative lungo l’intera penisola e snodi internazionali. È questo il quadro tracciato dal procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, commentando gli esiti dell’operazione che ha portato a 33 misure cautelari.

«Reati di cessione di merce di armi, reati di riciclaggio, insomma una serie veramente impressionante di reati», ha spiegato Borrelli, sottolineando la portata dell’inchiesta: «L’operazione è di particolare importanza perché riguarda in realtà un sodalizio diffuso con articolazioni sull’intero territorio nazionale, in particolare aveva delle significative propaggini a Roma, nella città di Roma, a Napoli, ma con radicato e con una serie di importanti collegamenti anche all’estero, sia in Sud America dove appunto venivano materialmente trattati i carichi di stupefacenti da esportare in Italia e venivano commesse anche una serie di altri reati, sia in Europa per esempio a Rotterdam dove avevano dei collegamenti tesi a realizzare le operazioni di filtrazione della sostanza stupefacente dal porto».

Nel dettaglio, gli accertamenti hanno riguardato il commercio nazionale e internazionale di cocaina, marijuana e hashish, ma anche di armi comuni da sparo, armi clandestine e armi da guerra, oltre alla vendita di criptofonini e al supporto logistico per la latitanza, tra documenti, immobili, contatti e mezzi di trasporto. A consentire di ricostruire la rete sono state in particolare le conversazioni criptate scambiate tra marzo 2020 e l’8 marzo 2021, data del sequestro dei server, abbinate a un lavoro certosino per attribuire un’identità reale ai nickname e ai successivi riscontri tecnici tradizionali.

Sul territorio nazionale, l’indagine ha fotografato una divisione netta dei compiti: laboratori per la preparazione della droga, auto modificate, coperture societarie, vettori per il trasporto via mare e canali per ripulire i capitali illeciti. «Vi erano anche dei soggetti addetti al riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti, in particolare abbiamo ritenuto di individuare nella città di Roma alcuni soggetti di nazionalità cinese che si occupavano del riciclaggio di somme di denaro che non sono oggetto di misura cautelare perché erano già stati arrestati in una diversa operazione da parte della procura di Roma». Non solo: «Abbiamo accertato la disponibilità da parte dell’organizzazione in Puglia di cellule organizzative in grado di realizzare azioni armate violente», con squadre avvezze ad assalti dinamici e capaci di ripulire con sostanze chimiche le banconote macchiate dall’inchiostro dei sistemi antirapina.

Secondo il giudice per le indagini preliminari, ricorre l’aggravante mafiosa sia per il metodo sia per la finalità di agevolazione, in un contesto riconducibile a una locale operante nella Locride dove parte dei proventi serviva anche a sostenere i detenuti della cosca. Dalle chat sarebbe emerso un doppio canale comunicativo, più aperto o riservato al vertice, insieme a episodi di forte impatto: dai rapporti con altre cosche dell’area tirrenica fino all’ipotesi, poi non concretizzatasi perché il denaro era già stato custodito in una caserma dei carabinieri di Locri, di un blitz al tribunale per recuperare droga e cinque milioni di euro in contanti sequestrati, passando per intimidazioni violente per il recupero crediti su partite di cocaina non pagate.

Per il procuratore, però, il valore dell’inchiesta va oltre il singolo fascicolo e riguarda il metodo investigativo del futuro: «Dovremmo sia pur mantenendo come elemento centrale di investigazione quelli che sono i traffici di stupefacenti delle organizzazioni calabresi che costituiscono il core business di queste organizzazioni criminali dovremmo cercare di spostare la nostra attenzione investigativa dal movimento dei singoli carichi alla ricostruzione delle varie componenti dell’organizzazione in quanto tale». Una chiave di lettura necessaria perché, ha osservato Borrelli, oggi il narcotraffico garantisce guadagni ingenti e rapidi rispetto ad altre attività, mentre la ’ndrangheta esprime direttamente imprenditori, professionisti e figure nelle istituzioni, finanziando attività economiche in Italia e all’estero.