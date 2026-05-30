«Non c'è più tempo, non ci sono più scuse. L'ennesima, violenta aggressione avvenuta all'interno della Casa Circondariale di Arghillà riaccende i riflettori su una realtà ormai fuori controllo». A lanciare un durissimo atto d'accusa è Luigi Barbera, delegato regionale dell'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), che fotografa un sistema penitenziario totalmente alla deriva.

«Ormai quotidianamente, e per futili motivi, il personale della Polizia Penitenziaria viene bistrattato e aggredito da detenuti che non hanno più alcun rispetto per la divisa. La Polizia Penitenziaria è lo Stato all'interno degli istituti di pena, eppure viene costantemente umiliata dall'assenza di un'Amministrazione Penitenziaria capace di dare regole precise, chiare e uniformi su tutto il territorio nazionale».